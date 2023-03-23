В Брюховецкую больницу Кубани завезли новое оборудование

Брюховецкая больница получила оборудование. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Брюховецкую больницу Кубани завезли новые массажные столы. Их закупили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

- Оборудование в отделении долго не меняли. Здесь были обычные кушетки. Новые массажные столы оснащены электроприводом, который регулирует высоту, - сообщил главный врач больницы Александр Киселев.

Уточняется, что массажные столы установили в физиотерапевтическом отделении больницы.

Всего в 2022 году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» на Кубани закупили 70 массажных столов.