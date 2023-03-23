В Краснодаре 25 марта пройдет велоночь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 25 марта пройдет первая в 2023 году велоночь. Колонна велосипедистов проедет по ночному городу 26 километров.

Как сообщили организаторы выезда, в собой необходимо взять исправный транспорт и приборы для освещения пути. Участники соберутся в 20:00 на Пушкинской площади около фонтана рядом с Заксобранием края.

Уже в 21:00 колонна велосипедистов отправится в путь. Участники проедут по улицам Красной, Постовой, Октябрьской, Красина, Индустриальной, Оранжерейной, Олега Кошевого, Кубанской набережной, Тургенева, Стахановской и Дзержинского.