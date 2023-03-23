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НовостиОбщество23 марта 2023 10:59

Более 4 тысяч кубанских казаков находятся в зоне СВО

Подготовку отряда спецназначения «Кубань» проверили замглавы региона Александр Власов и главный атаман России Николай Долуда
Светлана ОВДЕЙ
В зоне СВО находятся 4,4 тысячи казаков-добровольцев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В зоне СВО находятся 4,4 тысячи казаков-добровольцев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Боевые задачи в зоне СВО выполняют 4,4 тысячи кубанских казаков. Вице-губернатор края Александр Власов и главный атаман России Николай Долуда проверили в ЛНР подготовку отряда спецназначения «Кубань».

В частности, атаманы осмотрели слаженность подразделений, обсудили текущие задачи и обстановку. Участвующим в СВО казакам доставили гуманитарную помощь и необходимую технику.

Кроме того, замглавы региона наградил отличившихся добровольцев именными знаками казачьего отряда.

- Сейчас на разных направлениях в зоне СВО почти 4400 казаков Кубанского войска. К сожалению, не обходится и без потерь. Держу на личном контроле вопросы оказания помощи семьям погибших, - сказал Александр Власов.