В восточной части Кубани будет отремонтировано несколько крупных электроподстанций

Фото: РОССЕТИ-КУБАНЬ

Капитальный ремонт в ближайшем времени будет осуществлен на электроподстанциях Новокубанского, Отрадненского, Гулькевичского и Успенского районов Краснодарского края. Работами на этих объектах занимаются энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань». Стоимость реноваций в общей сложности составит порядка четырех с половиной миллионов рублей.

Сейчас крупные электроподстанции, расположенные в этих четырех районах, обслуживают около двадцати семи тысяч местных жителей. Комплекс мероприятий на энергетических центрах «Скобелевская» (Гулькевичский район), «Отрадная» (Отрадненский район), «Кировская» (Новокубанский район), «Убеженская» (Успенский район) будет заключаться в замене либо ремонте основных систем каждой из подстанций. Это примерно 170 основных и вспомогательных узлов, отвечающих за надежное и бесперебойное энергообеспечение граждан, предприятий и социальных объектов.

В числе оборудования, подлежащего проверке, ремонту и замене - силовые трансформаторы, выключатели, разъединители. На подстанции «Отрадная» (110 кВ) планируется вместо устаревших реле автоматической частотной разгрузки установить современные микропроцессорные устройства. Новая противоаварийная автоматика даст возможность точно определять и предотвращать различные нештатные ситуации.

Будут заменены приборы, определяющие повреждения на воздушных линиях электропередачи в случае коротких замыканий - чтобы быстро и точно находить места аварий и оперативно устранять неисправности.

Высоковольтные центры питания, на которых в ближайшее время запланированы ремонтные работы, снабжают электроэнергией более 27 тысяч кубанцев, а также обслуживают больницы, фельдшерско-акушерские пункты, школы, детские сады, котельные и множество других объектов социальной инфраструктуры.