Средняя сумма взятки в Краснодаре составила 3,5 млн рублей Фото из архива КП

Средняя сумма взятки в Краснодаре составила 3,5 млн рублей. Итоги борьбы с коррупцией в 2022 году озвучил начальник городского УМВД Олег Казахов на 55-м очередном заседании городской думы.

Так, в Краснодаре поставили на учет 134 коррупционных преступления. Отмечается, что большая часть из них – в категории тяжких и особо тяжких случаев.

- Выявлено 22 преступления по взяточничеству, при этом средняя сумма взятки составила более трех миллионов рублей, - уточнили на заседании городской думы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что самая крупная взятка на Кубани составила 138 млн рублей. Средняя сумма по региону в 2022 году достигла 800 тысяч рублей.