В аэропорту Сочи у пассажирки изъяли незадекларированные 50 тысяч долларов

Деньги у женщины изъяли.

В аэропорту Сочи пресечен незаконный вывоз валюты. Женщина летела из России в Дубай. Во время осмотра у нее было обнаружены незадекларированные доллары. 33-летняя россиянка проходила через “зеленый” коридор, при этом никакую декларацию она не заполняла.

- В ходе таможенного контроля ручной клади в дамской сумочке была обнаружена иностранная наличная валюта в сумме 50 тысяч долларов США, - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Сочи Иван Леошко.

К слову, без письменного декларирования можно перевозить до 10 тысяч долларов. В итоге, сумма незаконной “налички” составила 40 тысяч долларов. Деньги у женщины изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье “Контрабанда наличных денежных средств”.