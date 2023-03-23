Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 11:29

В аэропорту Сочи у пассажирки изъяли незадекларированные 50 тысяч долларов

Возбуждено уголовное дело
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Деньги у женщины изъяли.

Деньги у женщины изъяли.

В аэропорту Сочи пресечен незаконный вывоз валюты. Женщина летела из России в Дубай. Во время осмотра у нее было обнаружены незадекларированные доллары. 33-летняя россиянка проходила через “зеленый” коридор, при этом никакую декларацию она не заполняла.

- В ходе таможенного контроля ручной клади в дамской сумочке была обнаружена иностранная наличная валюта в сумме 50 тысяч долларов США, - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Сочи Иван Леошко.

К слову, без письменного декларирования можно перевозить до 10 тысяч долларов. В итоге, сумма незаконной “налички” составила 40 тысяч долларов. Деньги у женщины изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье “Контрабанда наличных денежных средств”.