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НовостиОбщество23 марта 2023 11:40

Льготный проезд для школьников введут в маршрутке №89 Краснодара

Новый автобусный маршрут запустили 20 марта
Светлана ОВДЕЙ
Льготный проезд для школьников введут в маршрутке №89 Краснодара Фото: krd.ru

Льготный проезд для школьников введут в маршрутке №89 Краснодара Фото: krd.ru

Льготный проезд для школьников введут в маршрутке №89 Краснодара. Об этом сообщили на 55-м очередном заседании городской думы.

Так, школьники смогут использовать 50 льготных поездок. Ранее их ввели на маршруте №59, по которому в настоящее время курсируют автобусы №89.

Напомним, новый маршрут в Краснодаре запустили 20 марта. Он совпадает с действовавшим маршрутом №59. Автобусы №89 следуют от улицы Геннадия Казаджиева Новознаменского жилого района до улицы Уральской.

Тем временем автобусы №59 приостановили перевозки. Это связано с отказом перевозчика от дальнейшего обслуживания маршрута.