Промышленники Кубани заключили контракты на сумму более 29 млн рублей

На Кубани прошла выставка «Анапа – яркое солнце России». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Промышленники Кубани заключили контракты на сумму более 29 миллионов рублей. Их подписали на выставке «Анапа – яркое солнце России». Товары поставят предприятиям сферы гостеприимства по всей России.

- Мы ведем активную работу по увеличению доли промышленной продукции кубанского производства при строительстве и оснащении организаций региона. Выставка в Анапе является одной из эффективных площадок для такого взаимодействия бизнеса. В этом году был увеличен объем контрактов между участниками промышленного стенда, - сообщил министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Уточняется, что всего подписали 75 контрактов. Их сумма составила более 29,1 миллиона рублей. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Кроме того, на данный момент ведут переговоры еще по 60 договорам о поставках на 33,5 миллиона рублей.

Экспозицию, где более 30 предприятий Кубани представили продукцию для оснащения организаций санаторно-курортного комплекса, пищеблоков школ, кафе и ресторанов, а также медорганизаций и социальных учреждений организовали министерство промполитики и Фонд развития промышленности региона.