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НовостиЭкономика23 марта 2023 11:57

Банк Уралсиб запустил инфобот в Telegram для заявок на банковские продукты

В инфоботе доступно оформление заявок по таким розничным продуктам как дебетовая карта, кредитная карта, кредит наличными, а также продуктам для малого бизнеса
Источник:kp.ru
Фото: УРАЛСИБ

Фото: УРАЛСИБ

Банк Уралсиб запустил инфобот в Telegram – @uralsib_products_bot, в котором можно оформить онлайн заявки на продукты, не заходя на официальный сайт банка.

В инфоботе доступно оформление заявок по таким розничным продуктам как дебетовая карта, кредитная карта, кредит наличными, а также продуктам для малого бизнеса – счету для бизнеса и торговому эквайрингу.

Для оформления заявки перейдите по ссылке в Telegram @uralsib_products_bot, нажмите кнопку «Узнать о продуктах», выберите необходимый продукт, в карточке продукта ознакомьтесь с условиями и оформите заявку. 16+

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