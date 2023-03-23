Банк Уралсиб запустил инфобот в Telegram для заявок на банковские продукты

Фото: УРАЛСИБ

Банк Уралсиб запустил инфобот в Telegram – @uralsib_products_bot, в котором можно оформить онлайн заявки на продукты, не заходя на официальный сайт банка.

В инфоботе доступно оформление заявок по таким розничным продуктам как дебетовая карта, кредитная карта, кредит наличными, а также продуктам для малого бизнеса – счету для бизнеса и торговому эквайрингу.

Для оформления заявки перейдите по ссылке в Telegram @uralsib_products_bot, нажмите кнопку «Узнать о продуктах», выберите необходимый продукт, в карточке продукта ознакомьтесь с условиями и оформите заявку. 16+

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