«Ростелеком» организовал цифровую связь для онлайн-трансляции Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» организовал цифровой канал связи для трансляции церемоний торжественного открытия и закрытия Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Конкурс проводился на территории Всероссийского детского центра «Орленок» в Туапсинском районе. Зрителями трансляций стали 110 тысяч человек. Скорость передачи данных достигала одного Гбит/с.

«Благодаря онлайн-трансляции за ходом торжественных мероприятий конкурса можно было наблюдать в прямом эфире в официальной группе ВКонтакте Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий с полным эффектом присутствия на церемонии среди сотен участников и участниц. Для тех, кто не успел посмотреть трансляции, они доступны в записи сообщества», — отметила пресс-секретарь Всероссийского детского центра «Орленок» Ирина Калищук.

Финалистами конкурса стали 45 коллективов из 33-х субъектов Российской Федерации. Финал проходил в формате тематической смены, в рамках которой участники подтвердили свое мастерство в исполнении песенных музыкальных произведений.

«”Ростелеком” обладает большим опытом по организации каналов связи для трансляции значимых спортивных, культурных и социальных мероприятий. В прошлом году, несмотря на сложные природные условия, мы обеспечили возможность интернет-трансляции фестиваля адыгейского сыра, которая впервые в истории состоялась в рамках проведения этого знакового для Республики мероприятия. Для трансляций Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов мы смогли оперативно подготовить канал связи благодаря тому, что на территории ВДЦ “Орленок” наши специалисты ранее построили развитую телеком-инфраструктуру, которая позволила обеспечить хорошую скорость передачи данных», – отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов направлен на развитие детского хорового движения, культуры вокально-хорового пения, сохранение песенного музыкального наследия страны. Конкурс проводит Министерство просвещения России при организационно-методическом сопровождении Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Трансляции события в 2023 году доступны по ссылке в официальной группе фестиваля в ВКонтакте.16+

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