Валовый сбор зерна превысил 15,7 млн тонн Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани в 2022 году произвели сельхозпродукции на 660 млрд рублей. Об этом сообщили губернатор края Вениамин Кондратьев, прокомментировав ежегодный отчет председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

В настоящее время Краснодарский край занимает первое место среди регионов России по объемам производства сельхозпродукции.

- Валовый сбор зерна превысил 15,7 млн тонн, собрано почти 2 млн тонн масличных культур. Рекордный урожай фруктов, ягод и винограда, лидируем в производстве молока и яиц, - отметил глава региона.

В 2022 году на Кубани, в частности, с 8 до 38% увеличили производство сахара, муки и масла. В крае заготовили 1,6 млн тонн сахара – это на 320 тысяч тонн больше объема 2021 года. Вместе с тем возросло производство круп, кондитерских изделий и мясных консервов.