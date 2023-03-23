Умер Михаил Джурило, эксперт Совета по правам человека на Кубани

Михаил Джурило Фото: sovet-nko.ru

Умер Михали Джурило, эксперт Совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Михаил Джурило посвятил работе в Совете по правам человека 15 лет. Он активно участвовал в социальных, благотворительных проектах и патриотических акциях на территории края.

- Совет выражает искренние соболезнования семье и близким Михаила Алексеевича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, - уточнили в организации.

Михаила Джурило не стало на 66-м году жизни.