Кубань вошла в пятерку регионов-лидеров по числу оформлений «Семейной ипотеки» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кубань вошла в пятерку регионов-лидеров по числу оформлений «Семейной ипотеки». Программу со ставкой до 6% реализуют по нацпроекту «Демография». Ей воспользовались уже более 500 тысяч семей страны.

Так, в Краснодарском крае оформили 30,1 тысячи кредитов на жилье. Кубань опережают Московская область (57,9 тысячи), Москва (57,2 тысячи), Санкт-Петербург (42,5 тысячи). А замыкает пятерку регионов-лидеров Тюменская область - 22,3 тысячи ипотечных кредитов.

- Мы видим существенный благотворный эффект от ее реализации, ведь для многих семей жилищный вопрос - ключевой фактор при принятии решения о появлении ребенка. Во многом ее действие способствовало рождению более 500 тысяч детей, - отметила зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Отмечается, что банки предлагают более низкие ставки по программе «Семейная ипотека», чем официально установленный предельный уровень - до 6%. Средневзвешенная ставка по программе топ-15 ипотечных банков составила 5,59%.

- За первые два месяца этого года в стране началось возведение более 6,5 млн кв. м жилья - на 9% больше, чем в прошлом. Во многом спрос на жилье поддерживают программы, направленные на семьи с детьми, такие как «Семейная ипотека», - отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Мера также позволяет семьям, которые уже платят за ипотеку, рефинансировать ее и облегчить финансовую нагрузку.

По поручению президента РФ «Семейную ипотеку» продлили до 1 июля 2024 года. Теперь программа распространяется и на семьи, в которых воспитываются как минимум двое детей до 18 лет. До этого оформить кредит могли только семьи с детьми, родившимися после 2018 года.

Как отмечают эксперты, это дополнительно принесет около 30 тысяч кредитов в год. В 2023 году программой воспользуются почти 165 тысяч семей.