На Юге 39% работодателей вкладываются в обучение персонала

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39% компаний в Южном федеральном округе активнее привлекают молодежь, доучивая под свои требования, а для профи из смежных сфер устраивают переквалификацию. Таковы результаты исследования «Авито Работы».

По данным аналитиков сервиса, корпоративное обучение и стажировки стали привычными не только для крупного, но и для среднего и малого бизнеса. И только в феврале на платформе было представлено более 260 тысяч вакансий для людей без опыта работы — это 14%. По всей России предлагается свыше 70 тысяч вакансий со стажировкой.

- Выбирая работу все больше людей смотрят на меры поддержки помимо зарплаты - заботу о здоровье, условия труда, обучение, возможности для повышения квалификации и карьерного роста, - подчеркивает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. - Наличие таких программ помогает сформировать положительный HR-бренд и сделать работу в компании привлекательной в долгосрочной перспективе.

На Юге второй по популярности среди работодателей мер после обучения стала забота о здоровье. 27% компаний сообщили о предоставлении медицинской страховки. На платформе представлены 18 тысяч вакансий с дополнительной страховкой, которая включает помощь стоматолога.

По словам представителя платформы для соискателей в ЮФО Сергея Коновалова, 19% компаний полностью или отчасти возмещают расходы на питание — чаще в столовой. В 40% из них люди обедают бесплатно, в 17% - со скидкой, еще третья часть фирм выплачивает компенсацию на питание. Все чаще в вакансиях прописывается, как на работе организовано питание.

Также компенсируют наниматели и другие расходы: 19% обеспечивают корпоративную связь, 16% возвращают транспортные расходы, а при служебных выездах на своей машине — затраты на амортизацию. Так, почти в 30 тысячах вакансий говорится о возмещении затрат на мобильную связь, а в 10 тысячах — на ГСМ.

Есть и другие меры поддержки: 8% компаний компенсируют занятия спортом, скидки на фитнес-зал и бассейн, путевки, проезд на работу, организацию квизов, соревнований между филиалами, а также культурный досуг — экскурсии, походы в театр.