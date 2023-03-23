В Курганинском и Славянском районах Кубани отремонтировали стадионы Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Курганинском и Славянском районах Кубани отремонтировали стадионы. Работы в спортивных учреждениях провели по поручению губернатора края.

С просьбой отремонтировать стадион к главе региона обратилась жительница хутора Бараниковского в Славянском районе. Женщина отметила, что территории уже более 30 лет.

На стадионе, в частности, усилили фундамент цоколя, перегородки и плиты пола, провели электромонтажные работы, выполнили отделку, поменяли внутренние инженерные сети и обновили трибуны.

В Курганинске отремонтировали стадион спорткомплекса «Старт». Его обновили в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и краевой программы «Развитие физической культуры и спорта». Здесь подготовили беговые дорожки, уличный спорткомплекс для воркаута, волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле.

В спорткомплексе обеспечили работу wi-fi. А через QR-код доступен наиболее удобный режим тренировок. Заниматься спортом здесь могут 80 человек, а трибуна рассчитана на 100 зрителей.

- Мы создаем комфортные условия для занятий спортом по всему региону – строим центры единоборств, открываем новые площадки, обновляем материально-техническую базу. Особенно важно предоставлять такую возможность в отдаленных населенных пунктах, - отметил Вениамин Кондратьев.

Кроме стадионов, по поручению главы региона в Усть-Лабинском районе обновили Дом культуры. Учреждение отремонтировали в станице Восточной.

По краевой программе «Развитие культуры» в здании обновили кровлю, потолки актового зала, обустроили отмостки и пандус, системы отопления, освещения, автоматическую пожарную сигнализацию и уложили ламинат. Для зала ДК закупили оборудование, мебель и театральные кресла.