В Краснодаре провели самый массовый досрочный ЕГЭ. Участники выполняли задания по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пункт проведения экзамена организовали в городской гимназии №82. Работы здесь написали более 230 человек. Из них большинство уже окончили школу.

На выполнение заданий по русскому языку участником отводилось 3,5 часа. Напомним, выпускникам для получения аттестата необходимо преодолеть порог в 24 балла, а для поступления в вузы – не менее 36 баллов. Отмечается, что результаты будут известны не позднее 6 апреля.

Уже 27 марта одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет напишут экзамен по базовой и профильной математике.

- До 19 апреля пройдут еще и основные, и резервные дни, - отметила начальник отдела оценки качества образования и государственной итоговой аттестации Марина Бойкова.