Мужчина оказался на речном островке и не мог выбраться Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани спасатели помогли застрявшему на реке 38-летнему мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло днем 22 марта в Лабинске. Спасателям сообщили о том, что в районе улицы Сочинской на островке в реке Лаба находится мужчина. При этом он не может самостоятельно выбраться и вел себя неадекватно.

Выехав на место происшествия, спасатели добрались к местному жителю на катамаране и доставили его на берег. Здесь мужчину в присутствии полиции передали медикам.

- О том, как местный житель оказался в столь опасном месте, до сих пор неизвестно, - уточнили в пресс-службе «Кубань-СПАС».