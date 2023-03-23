На Кубани и в Адыгее возможен подъем уровня воды в реках из-за дождей

Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках. В регионах прогнозируют дожди.

- В связи с ожидаемым выпадением осадков на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, реках республики Адыгея в ночь с 23 на 24 марта и до конца 24 марта ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В частности, из-за осадков вода может подняться в реках Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Курганинского, Белореченского районов.

Напомним, дожди в Краснодарском крае обещают до конца недели. А температура воздуха в регионе будет на 1-3 градуса ниже средних отметок.