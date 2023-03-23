В Анапе пройдет экскурсия по античному городу Горгиппия 25 марта

В Анапе пройдет экскурсия по античному городу Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Анапе пройдет экскурсия по античному городу Горгиппия. Она состоится 25 марта в 14:00 на берегу бухты.

- Только во время этой экскурсии вы сможете пройтись по улице древнего города, заглянуть в подвалы и колодцы, зайти во внутренний дворик одного из домов. Также узнать много интересного о жизни древних жителей Горгиппии от сопровождающего вас научного сотрудника музея, - сообщили на официальном сайте музея.

Уточняется, что все желающие во время экскурсии смогут познакомиться с архитектурой города на примере деталей горгиппийских храмов. Кроме того, туристы посетят город мертвых – некрополь и увидят уникальные археологические находки.