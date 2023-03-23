Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 марта 2023 16:25

Алексей Бердников исключен из «Единой России» и гордумы Краснодара за зарубежные счета

Полномочия депутата Алексея Бердникова были досрочно прекращены
Евгения ХАЛИКОВА
Депутаты Думы Краснодара приняли решение о досрочном прекращении полномочий Алексея Бердникова. Фото: пресс-службы гордумы Краснодара.

Депутаты Думы Краснодара приняли решение о досрочном прекращении полномочий Алексея Бердникова. Фото: пресс-службы гордумы Краснодара.

Полномочия депутата Алексея Бердникова в городской думе Краснодара были досрочно прекращены. Также президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение об исключении Алексея Бердникова из партийных рядов.

- Решение принято в связи с тем, что Алексей Бердников совершил действия, дискредитирующие партию, - сообщили в пресс-службе Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».

Причиной стали зарубежные банковские счета, обнаруженные во время проверки, но не указанные в декларации о доходах.