Алексей Бердников исключен из «Единой России» и гордумы Краснодара за зарубежные счета

Депутаты Думы Краснодара приняли решение о досрочном прекращении полномочий Алексея Бердникова. Фото: пресс-службы гордумы Краснодара.

Полномочия депутата Алексея Бердникова в городской думе Краснодара были досрочно прекращены. Также президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение об исключении Алексея Бердникова из партийных рядов.

- Решение принято в связи с тем, что Алексей Бердников совершил действия, дискредитирующие партию, - сообщили в пресс-службе Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».

Причиной стали зарубежные банковские счета, обнаруженные во время проверки, но не указанные в декларации о доходах.