В Краснодаре семье погибшего офицера Владислава Турубара передали медаль «Золотая Звезда»

Вице-губернатор Александр Власов вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам посмертно награжденного офицера. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре родственникам погибшего старшего лейтенанта Владислава Турубара передали медаль «Золотая Звезда» и грамоты о присвоении почетного звания Героя Российской Федерации.

– Владислав Турубара навсегда останется в наших сердцах истинным защитником Отечества, отдавшим свою жизнь за Родину. Все герои достойны памяти. На подобных примерах самоотверженности и отваги должна воспитываться наша молодежь. Это и есть та самая невидимая связь поколений, которая делает народ сильнее, – рассказал заместитель главы региона Александр Власов.

Владислав Турубара был командиром разведывательной группы. Он находился в зоне СВО с начала специальной военной операции. Офицер погиб 29 августа 2022 года в районе населенного пункта Андреевка в результате артиллерийского удара неприятеля. Однако успел до смерти остановить продвижение неприятеля – уничтожил три танка, две боевые машины пехоты и более 50 неонацистов.