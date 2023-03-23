На Кубани появились три народных «солдатских привала»

Жители края по собственной инициативе открыли уже три «солдатских привала». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители Краснодарского края по собственной инициативе открыли три «солдатских привала». Первая специальная палатка с горячим питанием для военнослужащих появилась на подъезде к Крымскому мосту, затем такие же пункты открылись в поселке Светлый Путь и в станице Варениковской. Через эти населенные пункты пролегает дорога в зону спецоперации.

– Жители региона по собственной инициативе открыли уже три «солдатских привала» в населенных пунктах. В армейских палатках созданы условия для отдыха, там можно зарядить телефоны и связаться с родными. Благодарен нашим жителям за их неравнодушие. Ощущается, что мы сильны своим единством. И только так можно преодолеть любые сложности, – рассказал глава региона об инициативе жителей края Вениамин Кондратьев.

Палатки оснащены газовыми плитками, холодильниками и морозильными камерами. На территории стоянки у Крымского моста установили арт-объект – большую букву Z.