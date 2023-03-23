В парламенте Кубани обсудили перспективы развития Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский представил перспективы развития города в ЗСК. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский представил перспективы развития курорта в Заксобрании края. Мероприятие прошло в формате традиционных Дней муниципальных образований. Сочи является ведущим оздоровительным и рекреационным центром России и Кубани. В 2022 году более 7 млн человек выбрали курорт для отдыха. Это дало в бюджет региона порядка 6 млрд рублей. К 2022 году бюджет Сочи достиг рекордных значений – свыше 26 млрд рублей.

– Благодаря увеличению бюджетных поступлений в городе появляются дополнительные меры поддержки для наших жителей. Сочинские работники образования получают ежемесячную компенсацию за аренду жилья. В 2022 году премии за успехи в учебе получили почти 200 школьников, а 40 педагогов были премированы за подготовку стобалльников на ЕГЭ и победы в профессиональных конкурсах, – рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Также город занимает лидирующую позицию в регионе и по показателю регистрации нового бизнеса. Сейчас там работает около 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В течение семи лет в развитие инфраструктуры курорта будет вложено более 173 миллиардов рублей. А к 2044 году на территории города появится более 330 новых объектов социального направления.