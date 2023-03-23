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НовостиОбщество23 марта 2023 18:02

Школьники Кубани примут участие во всероссийском конкуре «Большие вызовы»

Региональный этап конкурса пройдет 24 марта
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани проведут региональный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы»

На Кубани проведут региональный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы»

На Кубани пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы». Это конкурс научно-технологических проектов, участие в котором могут принять школьники 7-11-х классов и студенты ссузов в возрасте до 19 лет.

- Ребятам предстоит защита научных проектов по шести направлениям: это и биотехнологии, и агропромышленные, логистические системы и беспилотный транспорт, космические технологии, умный город и безопасность, современная энергетика и передовые производственные технологии, - рассказали в пресс-службе министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В региональном этапе конкурса примут участие 50 школьников из 14 муниципалитетов Кубани. Победители получат приглашение на финал конкурса, который пройдет с 10 апреля по 15 мая.