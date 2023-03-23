Школьники Кубани примут участие во всероссийском конкуре «Большие вызовы»

На Кубани проведут региональный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы»

На Кубани пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы». Это конкурс научно-технологических проектов, участие в котором могут принять школьники 7-11-х классов и студенты ссузов в возрасте до 19 лет.

- Ребятам предстоит защита научных проектов по шести направлениям: это и биотехнологии, и агропромышленные, логистические системы и беспилотный транспорт, космические технологии, умный город и безопасность, современная энергетика и передовые производственные технологии, - рассказали в пресс-службе министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В региональном этапе конкурса примут участие 50 школьников из 14 муниципалитетов Кубани. Победители получат приглашение на финал конкурса, который пройдет с 10 апреля по 15 мая.