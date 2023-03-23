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НовостиОбщество23 марта 2023 18:21

Модернизация платных парковок в Краснодаре обойдется почти в 288 млн рублей

Работы рассчитаны на два года и будут разбиты на 32 этапа
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре на техоснащение платных парковок направят ₽287 млн до 2025 года. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре на техоснащение платных парковок направят ₽287 млн до 2025 года. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре составлен двухлетний план обновления платных муниципальных парковок. Согласно проекту, работы коснутся нескольких парковок центре города на улицах Рашпилевская, Постовая, Пушкина и Северная.

Также предстоит обновить шлагбаумы, стойки въезда и выезда, проложить кабельные линии на улицах им. 40-летия Победы, Атарбекова, Красных Партизан, Юннатов, Тургенева, Зиповской, Путевой и Ставропольской.

Будут заменены комплектующие паркоматов и основания под них и на территории Привокзальной площади вокзала Краснодар-1.

В техническое переоснащение панируют вложить 287,6 млн рублей, сообщает «РБК-Кубань». Работы будут разбиты на 32 этапа.