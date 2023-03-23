В Тихорецком районе Аллею Славы отремонтируют раньше запланированного срока

В Тихорецком районе благоустройство Аллеи Славы выполнили на 65%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Хоперской Тихорецкого района реконструируют Аллею Славы. План работ уже выполнен на 65%, сейчас рабочие сняли старое покрытие и приступили к установке бордюров и укладке тротуарной плитки. Также планируют обновить газоны и цветочные клумбы.

– Открытие обновленной зоны отдыха станет значимым событием для станицы, в которой проживает почти две тысячи жителей. Согласно контракту, реконструкция аллеи завершиться в октябре, но темпы работ опережают график, – рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Общественную территорию реконструируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего благодаря нацпроекту в Краснодарском крае в 2023 году обновят 140 зон отдыха.