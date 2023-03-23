Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 18:45

В Тихорецком районе Аллею Славы отремонтируют раньше запланированного срока

Общественную территорию реконструируют в рамках нацпроекта
Евгения ХАЛИКОВА
В Тихорецком районе благоустройство Аллеи Славы выполнили на 65%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Тихорецком районе благоустройство Аллеи Славы выполнили на 65%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Хоперской Тихорецкого района реконструируют Аллею Славы. План работ уже выполнен на 65%, сейчас рабочие сняли старое покрытие и приступили к установке бордюров и укладке тротуарной плитки. Также планируют обновить газоны и цветочные клумбы.

– Открытие обновленной зоны отдыха станет значимым событием для станицы, в которой проживает почти две тысячи жителей. Согласно контракту, реконструкция аллеи завершиться в октябре, но темпы работ опережают график, – рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Общественную территорию реконструируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего благодаря нацпроекту в Краснодарском крае в 2023 году обновят 140 зон отдыха.