Атаману Кубанского казачьего войска Александру Власову Президент России присвоил высший чин казачьего генерала

Александр Власов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Президент России присвоил высший чин казачьего войсковому атаману Александру Власову. Владимир Путин подписал указ 23 марта. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

– В соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. №169 «О чинах членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» постановляю: присвоить высший чин казачьего генерала атаману Кубанского войскового казачьего общества Власову Александру Ивановичу, – говорится в тексте.

Александр Власов родился в 1980 году в Челябинской области. Имеет дипломы Южно-Российского госуниверситета экономики и сервиса и Адыгейского госуниверситета. В 2001–2010 годах служил в рядах Вооруженных сил России, является ветераном боевых действий. В 2020 году Александр Власов был назначен на пост вице-губернатора Краснодарского края. 1 мая 2021 года указом президент России стал атаманом Кубанского войскового казачьего общества.

Под руководством Александра Власова численность казаков Кубанского казачьего войска выросла до 57 тысяч человек. С началом специальной военной операции Кубанское войско в числе первых бросило все силы на помощь и поддержку жителей новых территорий и военнослужащих. Организовали первый в стране собственный специальный учебный центр «Кубань», где казаки проходят подготовку перед отправкой в зону спецоперации.