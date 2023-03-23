Узнали, где будут отключения света в Сочи 24 марта 2023

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 24 марта намечены ремонтные работы на электрооборудовании, которые повлекут за собой массовые отключения электроэнергии по всему городу. Неприятную новость должно скрасить обещание сотрудников «Сочинских электросетей», что данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

С 07:00 до 20:00 не будет света на улицах Володи Ульянова, Алычовая, Лесная, Гвоздик 8а, Новороссийское шоссе, Леселидзе, Абовяна, Тоннельная, Батумское шоссе, Туманяна, Амурская, Магнитогорская и Верхнехобзинская.

Также веерные отключения запланированы на переулке Южный и в садовом товариществе «Фестиваль».