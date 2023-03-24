Работы идут с опережением графика Фрир: пресс-служба администрации Краснодара

Детский сад в хуторе Ленина в Краснодаре готов на 97%. Учреждение на 210 мест возводят с опережением графика. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время специалисты завершают благоустройство и внутреннюю отделку. Будущее учреждение находится на участке площадью более 7,3 тысячи кв. м. А площадь помещения превышает 4 тысячи кв.м.

В двухэтажном здании учли 11 групп, кухню, прачечную, медпункт, музыкальный и физкультурный залы. Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале этого года.

- Важно, что такие проекты реализуются не только в самом городе, но и в пригороде. Этот социальный объект находится в густонаселенном районе, где требовался садик, - сказал директор департамента строительства Краснодара Иван Горобец.

Всего в Краснодаре в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию более 30 социальных объектов.