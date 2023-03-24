Мурал создадут в Крымском сквере по улице Уральской Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мурал «Крымская весна» появится в сквере Краснодара. Изображение нанесут в парке по улице Уральской, 152. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители города, сотрудники мэрии, волонтеры и общественники уже 25 марта закрасят стену в Крымском сквере. После этого на нее нанесут граффити в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Кроме создания мурала, на городском субботнике зачистят плитку от зарослей. А на клумбах от уберут сорняки и поросшую траву.

- Мы хотим увековечить память о воссоединении. Крымский сквер как нельзя лучше подходит для этого, - отметила первый замглавы администрации Карасунского округа Елена Иванова. - Жители и гости города будут гулять и любоваться видами Крыма и Севастополя.