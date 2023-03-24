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НовостиОбщество24 марта 2023 5:35

Российская авиакомпания увеличит число рейсов из Сочи в Турцию с 26 марта

Новое расписание будет действовать до 28 октября
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Частота полетов из Сочи в Бодрум с июня будет увеличена до 10 раз в неделю

Частота полетов из Сочи в Бодрум с июня будет увеличена до 10 раз в неделю

Фото: Олег УМАРОВ

Российская авиакомпания “Аэрофлот” планирует увеличить число рейсов из Сочи в Турцию. Новое расписание будет актуально с 25 марта по 28 октября.

— Частота полетов из Сочи в Бодрум с июня будет увеличена до 10 раз в неделю, в Даламан — до 11 раз в неделю, — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, из Сочи пассажир может отправиться в четыре турецких города – Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан.