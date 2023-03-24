Водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте аварии Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП с грузовиком погиб 20-летний водитель ВАЗ. Смертельная авария произошла утром 24 марта в Темрюкском районе.

Предварительно, около 07:00 водитель грузовика Hyundai на 2 километре трассы «п. Соленый – Порт Кавказ» поворачивал налево. Не уступив дорогу автомобилю ВАЗ 2114, проезжавшему во встречном направлении, он столкнулся с легковушкой.

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

- В результате ДТП в автомобиле ВАЗ от полученных травм скончался 20-летний водитель, пассажирка автомобиля была доставлена в ЦРБ с телесными повреждениями различной степени тяжести, - сообщили «КП» - Кубань» с пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что водителю грузовика оказали медпомощь на месте аварии.

- На месте ДТП работают сотрудники полиции. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе МВД по краю.