В Абинске по нацпроекту строят корпус начальной школы на 400 мест Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Абинске по нацпроекту строят корпус начальной школы на 400 мест. Учебный блок возводят на территории школы №4. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Корпус возводят по нацпроекту «Образование». В здании, в частности, подготовят учебные классы, информационно-библиотечный центр, актовый и спортивный залы, столовую, кабинеты моделирования, музыки, студию танцев.

- Рядом оборудуют футбольное поле с беговой дорожкой, гимнастическим городком, волейбольной и баскетбольной площадкой. Все работы планируют закончить до конца года, - отметил глава региона.

В настоящее время специалисты монтируют опалубку под плиту перекрытия, проводят гидроизоляционные работы и армируют стены лестничных клеток.

Всего в Краснодарском крае возводят около 120 соцобъектов. В 2023 году планируют открыть 20 школ, 23 детсада, учреждения спорта и здравоохранения.