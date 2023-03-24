Оборот малого и среднего бизнеса в Сочи увеличился на 28%

Два года назад показатели были на уровне 234,2 млрд рублей.
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Оборот малого и среднего бизнеса в Сочи превысил 300 миллиардов рублей в 2022 году. Это на 28% больше по сравнению с 2021 годом. Тогда показатели были на уровне 234,2 млрд рублей.
- Сегодня у нас работает почти 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это стабильные рабочие места, формирование доходной части бюджета, вклад в благоустройство города, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Ранее сообщалось, что студенты Сочи могут получить работу в крупнейшем банке России.