Оборот малого и среднего бизнеса в Сочи увеличился на 28%

Два года назад показатели были на уровне 234,2 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оборот малого и среднего бизнеса в Сочи превысил 300 миллиардов рублей в 2022 году. Это на 28% больше по сравнению с 2021 годом. Тогда показатели были на уровне 234,2 млрд рублей.

- Сегодня у нас работает почти 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это стабильные рабочие места, формирование доходной части бюджета, вклад в благоустройство города, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что студенты Сочи могут получить работу в крупнейшем банке России.