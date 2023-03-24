Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 7:41

Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края

Жителей и туристов просят не выходить в горную местность
Светлана ОВДЕЙ
Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края Фото: 23.mchs.gov.ru

Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края Фото: 23.mchs.gov.ru

В горах Краснодарского края действует штормовое предупреждение по лавиноопасности. Риск схода лавин сохраняется на уровне выше 2500 метров.

- В период с 18:00 24 марта до 18:00 26 марта в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Спасатели напомнили жителям и туристам о соблюдении мер безопасности. Во время действия штормового предупреждения не рекомендуется выходить в горы. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменениями погоды. Кроме того, следует знать места возможного схода лавин в районе своего пути.

В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 01, с мобильного - 101.