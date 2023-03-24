Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края Фото: 23.mchs.gov.ru

В горах Краснодарского края действует штормовое предупреждение по лавиноопасности. Риск схода лавин сохраняется на уровне выше 2500 метров.

- В период с 18:00 24 марта до 18:00 26 марта в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Спасатели напомнили жителям и туристам о соблюдении мер безопасности. Во время действия штормового предупреждения не рекомендуется выходить в горы. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменениями погоды. Кроме того, следует знать места возможного схода лавин в районе своего пути.

В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 01, с мобильного - 101.