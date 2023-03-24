В Сочи туристу дали 7 лет строгого режима за разбой со стрельбой

После выстрелов житель Оренбурга скрылся с места совершения преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор в отношении 28-летнего туриста из Оренбурга. Мужчину обвинили по статье “Разбой”.

По данным следствия, 9 сентября 2022 года оренбуржец решил прогуляться по ночному Лоо. По пути он заметил закрытое кафе и решил украсть ноутбук, звуковые микшеры, микрофоны и прочее. Тогда обвиняемый незаконно вломился в кафе. Возможно, мужчина захотел начать записывать музыку.

- В этот момент действия гражданина были обнаружены 24-летним собственником имущества, который принял меры для того, чтобы его остановить, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Но нападавшему не понравилось, что ему захотели помешать украсть вещи. Тогда оренбуржец достал травматический пистолет и два раза выстрелил в голову оппоненту.

- Данными действиями потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. После выстрелов житель Оренбурга скрылся с места совершения преступления, похитив имущество на общую сумму свыше 270 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд признал 28-летнего туриста виновным и назначил ему семь лет тюрьмы строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.