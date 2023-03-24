На Кубани ожидаются дождливые выходные

Местами в регионе пройдут дожди Фото из архива КП

На Кубани до конца недели обещают дождливую погоду. Осадки в регионе прогнозируют и в предстоящие выходные – 25 и 26 марта.

Синоптики связывают такую погоду с циклоническим типом циркуляции воздушных масс.

- В южных районах Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа местами возможны кратковременные дожди, - сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Несмотря на осадки, столбики термометров покажут благоприятные отметки. Так, в Краснодаре на выходных обещают до +16…+18 градусов. А в Сочи температура воздуха составит +13…+15.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, какое лето ждет Краснодарский край. В Гидрометцентре России озвучили прогноз погоды на предстоящий сезон.