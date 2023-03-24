На Кубани направят около 770 млн рублей на развитие мелиоративного комплекса Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани направят около 770 млн рублей на развитие мелиоративного комплекса. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Площадь мелиоративных земель в регионе достигает 386,4 тысяч гектаров. В нее входят рисовые оросительные системы, овощные, зерновые культуры и сады.

- Мелиорация позволяет обеспечить устойчивое повышение плодородия почвы, оказывает прямое влияние на рост растениеводческой продукции. Ежегодно за счет федеральных и краевых средств увеличиваем финансирование мероприятий по развитию этого направления, - сказал Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, на выделенные средства в крае построят 4,5 тысячи гектаров мелиоративных систем. Всего за пять лет в регионе ввели эксплуатацию около 24 тысяч гектаров.