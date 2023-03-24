В Северском районе Кубани на 25% благоустроили сквер

Работы выполнены на 25% Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Северском районе на 25% благоустроили сквер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Общественную территорию обновляют по нацпроекту «Жилье и городская среда» в станице Григорьевской. В сквере, в частности, убрали старое покрытие, отсыпали подстилающие слои и установили бортовые камни. Специалисты заасфальтировали детские и спортивные площадки.

В настоящее время в сквере завершают укладку тротуарной плитки. После этого работники уложат резиновое покрытие на площадках.

- Можно с уверенностью сказать, что благоустройство завершат в срок, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

В проекте благоустройства учли обустроенные детские и спортивные площадки, места для отдыха, объекты малых архитектурных форм. После обновления общественную территорию озеленят.