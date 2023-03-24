Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье24 марта 2023 8:55

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 352 человека, в том числе 31 ребенок

Самому младшему пациенту один месяц
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 352 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 31 одного ребенка, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 110 человек, в Новороссийске – 27, в Ейском районе - 18, в Каневском - 17, в Тихорецком - 16, в Сочи - 14, в Тбилисском районе - 13, в Северском - 11. По 10 пациентов прибавилось в Кореновском и Тимашевском муниципалитетах, по восемь - в Горячем Ключе и Приморско-Ахтарском, по семь - в Белоглинском, Курганинском и Староминском, по пять - в Армавире, Красноармейском, Новопокровском и Усть-Лабинском.

В Абинском, Кущевском, Новокубанском, Туапсинском и Успенском районах получено по четыре положительных результата, в Анапе, Геленджике, Динском, Кавказском и Ленинградском - по три, в Белореченском, Калининском, Мостовском, Славянском – по два.

По одному новому случаю зарегистрировано в Апшеронском, Гулькевичском, Лабинском, Отрадненском, Павловском и Темрюкском районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.