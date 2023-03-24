На Кубани за сутки COVID-19 заболели 352 человека, в том числе 31 ребенок

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 352 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 31 одного ребенка, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 110 человек, в Новороссийске – 27, в Ейском районе - 18, в Каневском - 17, в Тихорецком - 16, в Сочи - 14, в Тбилисском районе - 13, в Северском - 11. По 10 пациентов прибавилось в Кореновском и Тимашевском муниципалитетах, по восемь - в Горячем Ключе и Приморско-Ахтарском, по семь - в Белоглинском, Курганинском и Староминском, по пять - в Армавире, Красноармейском, Новопокровском и Усть-Лабинском.

В Абинском, Кущевском, Новокубанском, Туапсинском и Успенском районах получено по четыре положительных результата, в Анапе, Геленджике, Динском, Кавказском и Ленинградском - по три, в Белореченском, Калининском, Мостовском, Славянском – по два.

По одному новому случаю зарегистрировано в Апшеронском, Гулькевичском, Лабинском, Отрадненском, Павловском и Темрюкском районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.