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НовостиПроисшествия24 марта 2023 9:21

13-летний школьник без прав врезался на мотоцикле в легковушку на Кубани

Школьника госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

13-летний школьник без прав врезался на мотоцикле в легковушку на Кубани. Авария произошла накануне, 23 марта, в станице Васюринской Динского района.

Предварительно, школьник без прав проезжал около 14:00 на улице Ленина. Не уступив дорогу автомобилю Chery, он столкнулся с легковушкой. За рулем иномарки находилась 42-летняя женщина.

В результате ДТП подростка с травмами госпитализировали.

- Материалы будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему и к его родителям, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани в ДТП с грузовиком погиб 20-летний водитель ВАЗ. Пассажирку легковушки госпитализировали.