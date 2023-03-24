Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

13-летний школьник без прав врезался на мотоцикле в легковушку на Кубани. Авария произошла накануне, 23 марта, в станице Васюринской Динского района.

Предварительно, школьник без прав проезжал около 14:00 на улице Ленина. Не уступив дорогу автомобилю Chery, он столкнулся с легковушкой. За рулем иномарки находилась 42-летняя женщина.

В результате ДТП подростка с травмами госпитализировали.

- Материалы будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему и к его родителям, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани в ДТП с грузовиком погиб 20-летний водитель ВАЗ. Пассажирку легковушки госпитализировали.