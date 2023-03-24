СберЛизинг поставит аттракционы для МБУК «Краснодарские Парки»

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Юго-Западный региональный филиал АО «Сбербанк Лизинг» профинансировал приобретение двух аттракционов для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки культуры и отдыха города Краснодара».

Одноярусная карусель стоимостью 16,8 млн рублей уже передана заказчику и смонтирована в парке «Солнечный Остров». Двухярусный аттракцион за 24,9 млн рублей будет поставлен до конца марта 2023 года. Уже этой весной самые маленькие посетители парка смогут поучаствовать в скачках на разноцветных лошадках или прокатиться в старинной карете.

МБУК «Краснодарские парки», помимо «Солнечного Острова, включает в себя еще пять парков Краснодара: Городской Сад, Парк Победы, Чистяковская Роща, Рождественский Парк и Старая Кубань. Все вместе они насчитывают порядка 80 аттракционов для детей и взрослых.

Договоры заключены на 36 месяцев. Новые аттракционы приобретены с целью модернизации парка и улучшения качества оказываемых услуг.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделениям Сбербанка:

«Краснодар – крупный экономический и культурный центр Юга России. По климату, близости к курортам, качеству обслуживания и питания – это одна из лучших точек в стране. В Краснодаре уже не первый год особое внимание уделяется строительству новых жилых домов и социальных объектов. Благодаря их увеличению, у краснодарцев есть возможность выбрать комфортное жилье с развитой инфраструктурой и по привлекательной цене. Кроме этого, проводятся реконструкции скверов и зеленых зон, строятся новые парки. И модернизируются уже существующие объекты благоустройства. Уверена, что новые аттракционы станут еще одной точкой притяжения для гостей парка «Солнечный Остров».

Надежда Ткаченко, директор Юго-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»:

«Это одна из самых интересных сделок в моей практике и самый необычный предмет лизинга, который в СберЛизинге профинансирован впервые. Наш клиент уделяет большое внимание вопросам безопасности и своевременному обновлению парка, и мы всегда рады в этом помочь. Сделка достаточно долго структурировалась, но все сроки соблюдены, и отдыхающие смогут прокатиться на новых каруселях уже в самом начале сезона».