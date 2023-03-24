Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Горный курорт «Роза Хутор» стал победителем главной свадебной премии страны Wedding Travel Awards в номинации «Лучшая локация для съемки в регионах России», вошел в шорт листы как «Лучшая локация для свадебной церемонии», «Лучшая загородная площадка для свадьбы в регионах России», «Лучшая локация для съемки в России».

Цель профессионального мероприятия, которое начиная с 2013 года объединяет свадебное сообщество профессионалов – формирование высоких стандартов и культуры отрасли. За десять лет существования участниками премии были более трех тысяч российских и зарубежных претендентов, среди них - свадебные агентства, площадки, отели, рестораны, ведущие, фотографы, видеографы, церемониймейстеры и другие. Горный курорт «Роза Хутор» не раз становился лидером среди участников премии, в 2020 году он был признан «Лучшей загородной площадкой для свадьбы» в Wedding Аwards Юг.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

«Свадьба – один из самых трогательных и запоминающихся моментов для каждого. Неудивительно, что многие влюбленные предпочитают традиционной церемонии в загсе выездные мероприятия. Курорт «Роза Хутор» находится в потрясающей красоты месте, среди величественных гор Кавказа - с природой, которая потрясает воображение. Поэтому многие молодожены мечтают провести свой важный день именно здесь. К тому же на курорте есть все необходимое для организации праздника любого масштаба – 19 отелей на более чем 2800 номеров, 50 ресторанов, более 30 залов вместимостью от 18 до 2000 человек», - рассказала менеджер по корпоративным продажам курорта «Роза Хутор» Христина Высоцкая.

Благодаря современной инфраструктуре на «Роза Хутор» можно реализовать любые смелые идеи. Например, сделать предложение руки и сердца, катаясь на сноуборде, провести церемонию на пике гор и даже станцевать первый танец в бочках с виноградом.

«Самой популярной локацией «Роза Хутор» для свадебных мероприятий и фотосессий является площадка на верхней точке курорта – 2320 метров над уровнем моря. Здесь в прямом смысле слова можно оказаться выше облаков от счастья. Новинкой предстоящего сезона свадеб станет горный кемпинг «Нахазо». Созданный в живописном месте на южном склоне хребта Аибга в окружении вековых пихт и альпийских трав, он дарит не только уединение, прекрасные виды и романтику посиделок в костровой зоне, но комфорт современных домиков, лоджей и панорамного ресторана», - отметила Христина Высоцкая.