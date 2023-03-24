Горы в Сочи назвали лучшей локацией для свадеб и фотосессий. Фото: пресс-служба Роза Хутор.

Горы в Сочи стали самой популярной локацией у молодоженов. Их чаще остальных выездных площадок выбирают для проведения свадеб и фотосессий. Курорт победил в премии Wedding Travel Awards и вошел в шорт-листы как «Лучшая загородная площадка для свадьбы в регионах России», «Лучшая локация для свадебной церемонии» и «Лучшая локация для съемки в России».

- На нашем курорте есть все для организации праздника любого масштаба. В 19 отелях находится более чем 2 тысячи 800 номеров, 50 ресторанов. Также у нас более 30 залов вместимостью от 18 до 2 тысяч человек, - сообщила менеджер по корпоративным продажам курорта «Роза Хутор» Христина Высоцкая.

Уточняется, что самой популярной локацией курорта для свадеб стала площадка на верхней точке. Она находится на 2 тысячи 320 метров над уровнем моря.