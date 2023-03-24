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НовостиОбщество24 марта 2023 10:30

В горах Сочи с начала года отдохнули 811 тысяч человек

Сейчас загрузка отелей составляет 60%
Мария ЧАЛАЯ
В горах Сочи в 2023 году отдохнули 811 тысяч человек

В горах Сочи в 2023 году отдохнули 811 тысяч человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В горах Сочи с начала года отдохнули 811 тысяч человек. На данный момент средняя загрузка отелей составляет 60%. Открыто до 50 километров трасс для катания.

- На высотах более 1000 километров сохраняется небольшая лавиноопасность. Службы курортов и сотрудники МЧС постоянно мониторят ситуацию. За последние две недели продали 140 тысяч ски-пассов, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Уточняется, что в составе организованных туристских групп на курорте отдохнули 10 тысяч 500 человек. В направлении к Красной Поляне по железной дороге поехали более 10 тысяч 700 пассажиров.

Планируется, что в ближайшее время проведут крупные профессиональные и любительские спортивные мероприятия.