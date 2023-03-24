Жительница Кубани едва не лишилась машины из-за 800 тысяч рублей долга

После ареста машины женщина погасила долг Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Жительница Кубани едва не лишилась автомобиля. Женщина могла остаться без машины из-за долга в 880 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, жительница Усть-Лабинска не собиралась погашать задолженность. Кроме того, она избегала встреч с приставами. При проверке выяснилось, что у женщины есть имущество, в том числе автомобиль Hyundai Solaris.

- Акт описи и ареста транспортного средства составлен в полном соответствии с законодательством РФ в станице Воронежской Усть-Лабинского района. Автомобиль изъят при помощи эвакуатора, - сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Узнав об этом, женщина не захотела лишаться автомобиля и сразу погасила весь долг.

- Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе, - уточнили в пресс-службе ведомства.