Обвиняемый вылил строительный растворитель на BMW X5 Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Житель Ейска поджег BMW знакомого. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемым оказался 47-летний местный житель. По данным следствия, он поджег автомобиль ночью и скрылся.

- Злоумышленник из личной неприязни к своему знакомому, находясь около его дома, вылил строительный растворитель в воздухозаборники и на капот автомобиля BMW X5, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Ущерб, причиненный владельцу иномарки, оценили в 600 тысяч рублей. Его знакомому уже предъявили обвинение. Теперь за поджег машины он может попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

- На период предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в МВД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Горячего Ключа после ссоры с приятелем поджег его машину. Мужчину вычислили по записям видеокамер.