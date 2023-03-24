В Сочи выявили более 100 должников. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи во время дорожных рейдов выявили более 100 должников. Их удалось обнаружить благодаря аппаратно-программному комплексу «Дорожный пристав».

- Рейд прошел в Центральном районе города. При помощи комплекса выявляли тех, кто имеет задолженность по налогам, алиментам, кредитам и штрафам за нарушения ПДД, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Уточняется, что некоторые водители оплатили штрафы на месте с помощью онлайн-сервисов. Остальным необходимо погасить задолженность в течение 10 дней.