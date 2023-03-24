Жителей Краснодара приглашают присоединиться к субботнику 25 марта

Краснодарцев приглашают присоединиться к субботнику 25 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Краснодара 25 марта присоединятся к субботнику. Уборку территорий в рамках санитарного двухмесячника организуют во всех округах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Так, в Карасунском округе очистят Карасунские пруды по улице Сормовской, 202/1 и проведут их зарыбление. Сбор участников субботника запланирован на 10:00.

- Маленьких помощников с ведерками на субботнике ждут особенные сюрпризы, - рассказали в мэрии.

А на улице Уральской уберутся в Крымском сквере и закрасят здесь стену. Напомним, на нее нанесут мурал «Крымская весна», посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Сбор участников - в 9:00.

В Центральном округе 25 марта организуют уборку территории на улице Юннатов, 14. Здесь с 10:00 начнут вымывать окна в подъездах и высаживать кустарники по периметру детской площадки. На улице Гражданской, 9 с 10:00 очистят газоны и высадят цветы. А на территориях по улицам Кузнечной, 160, Северной, 500, Головатого, 460 и в переулке Плановом, 35 уберут мусор, листву и ветки. Участников субботника ждут к 10:00 по указанным адресам.

В Западном округе приведут в порядок территорию по улице Береговой от дома № 82 до дома № 42. Здесь уберут аварийные деревья и траву с бетонного берегоукрепления. Сбор запланирован на 9:00.

В Прикубанском округе от мусора очистят зеленую зону по улице Байбакова, 9 вдоль строящейся школы. А на улице Красных Партизан проведут уборку на территории от Западного обхода до дома № 2/23. Участников субботника ждут к 9:00.

- На местах выдадут инвентарь, перчатки, горячий чай и все необходимое. Рассказать об участии можно в соцсетях с городскими хештегами: #ЧистоКРД #ДавайНаЧистоту, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, двухмесячник по наведению санитарного порядка стартовал в Краснодаре 6 марта. Марафон субботников продлится до 28 апреля.