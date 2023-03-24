Двоих жителей Кубани осудят за организацию нарколаборатории и отмывание денег

Материалы дела передали в суд Фото из архива КП

На Кубани завершили расследование дела о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Перед судом предстанут двое жителей Горячего Ключа. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Так, двое мужчин организовали нарколабораторию в хуторе Нижняя Ставрополька. В подвале частного дома они готовили мефедрон. При обыске полицейские нашли и изъяли более 170 кг наркотика, свыше 10 кг прекурсоров и оборудование.

Запрещенное вещество позже обнаружили и в тайниках, организованных в Крымском и Северском районах. Здесь было найдено еще 13 кг мефедрона.

- Установлены обстоятельства легализации одним из обвиняемых денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. На эти деньги мужчина приобрел земельный участок с домом и автомобиль, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - По ходатайству следователя судом на имущество фигуранта наложен арест.

Сейчас материалы уголовного дела передали для рассмотрения в Краснодарский краевой суд.